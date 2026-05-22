Akçadağ’da elektrik çarpması: 70 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ev inşaatında çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bir yakınına ait ev inşaatında çalışma yapan Hikmet Merdan (70) elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merdan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hikmet Merdan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA