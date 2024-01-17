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Malatya'da Kabloları Çalmaya Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Kabloları Çalmaya Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kurumun kablolarını kesip çalmaya çalışan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, kestikleri kabloyu araca yüklemeye çalışan zanlıları fark ederek yakaladı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğerine adli kontrol uygulandı.

Malatya\'da Kabloları Çalmaya Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
17.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:35
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kurumun kablolarını makasla kesip çalmaya çalışan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri arazide şüpheli 2 kişiyi fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kestikleri yaklaşık 200 metre kabloyu araca yüklemeye çalışan zanlıları suçüstü yaparak yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Kabloları Çalmaya Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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