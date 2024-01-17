Malatya\'da Kabloları Çalmaya Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kurumun kablolarını makasla kesip çalmaya çalışan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri arazide şüpheli 2 kişiyi fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kestikleri yaklaşık 200 metre kabloyu araca yüklemeye çalışan zanlıları suçüstü yaparak yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA
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