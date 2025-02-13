Malatya\'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ile sahte alkol ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 şüpheli şahsa ait adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplamda, 4 bin 400 adet makaron, 55 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 72 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 35 paket sahte bandrollü sigara, 13 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA