Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı

Malatya\'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı

Darende ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, kalp krizi geçirdiği belirlenince ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

22.08.2024 20:00
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Darende ilçesinde rahatsızlanan 69 yaşındaki A.Y., ilçedeki Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvurdu. Burada tetkikleri yapılan hastanın kalp krizi geçirdiği belirlenince acilen anjiyoya alınması için tam donanımlı hastaneye sevki istendi. 112 acil servisine talep iletilince il merkezinden ambulans helikopter havalanarak Darende ilçe stadına indi. Buraya ambulansla getirilen hasta burada ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopter ile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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