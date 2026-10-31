Malatya'da kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında

Malatya'da kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da batı illerinden uyuşturucu getirildiği belirlenen kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap bulundu. Narkotik ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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