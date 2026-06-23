Malatya\'da Kayıp Genç Kızın Cinayeti: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cenazesi henüz bulunamayan genç kız için belirlenen bölgelerde arama çalışmaları sürüyor.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olayın bir numaralı şüphelisi olduğu belirtilen A.A.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek Malatya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, cenazesine henüz ulaşılamayan Aysel Yıldırım'ın bulunması amacıyla Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi başta olmak üzere belirlenen noktalarda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA