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Malatya'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Malatya'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çiftçi Yasin Akan'ın otlattığı 60 küçükbaş hayvandan 15'i kayboldu. Akan, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, kayıp koyunları Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasında buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Malatya\'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu
11.01.2024 - 11:24,
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayıp koyunları jandarma buldu.

Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çiftçi Yasin Akan otlattığı 60 küçükbaş hayvandan 15'inin kayıp olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan çiftçi Akan hayvanlarının bulunması için yardım istedi. İhbarın ardından kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri koyunları kayıp oldukları bölgeye 5 kilo metre mesafede Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasındaki bir bölgede buldu.

Jandarma tarafından bulunan 15 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Yasin Akan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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