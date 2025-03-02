Malatya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, 21.15 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Kerem Yüksel yönetimindeki 44 NL 319 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kerem Yüksel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.