Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı

Malatya\'da kaza: 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.07.2024 17:06
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Güngör idaresindeki 44 DG 588 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmek için dinlenme tesisinden çıkarken kavşakta dönüş yapmak istediği esnada Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Yunus Şenel idaresindeki 27 HT 675 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Yunus Şenel ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Didem Güngör ve Doruk Güngör yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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