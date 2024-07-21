Malatya\'da kaza: 3 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Güngör idaresindeki 44 DG 588 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmek için dinlenme tesisinden çıkarken kavşakta dönüş yapmak istediği esnada Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Yunus Şenel idaresindeki 27 HT 675 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Yunus Şenel ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Didem Güngör ve Doruk Güngör yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA