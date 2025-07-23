Malatya\'da Konteyner Kentte Yangın Paniği

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir kişinin fenalaştığı olayda, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde bulunan MİAD Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişik nizamda bulunan diğer konteynere de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteyner kent sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA