Malatya'da Konteyner Ofis Yangını - Son Dakika
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Malatya'da Konteyner Ofis Yangını

Malatya\'da Konteyner Ofis Yangını
09.06.2026 04:01
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Malatya'da avukatların konteyner ofislerinin bulunduğu alanda yangın çıktı, çok sayıda konteyner zarar gördü.

Malatya'da avukatların faaliyet gösterdiği konteyner ofislerin bulunduğu alanda çıkan yangında çok sayıda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu üzeri Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda konteyner kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, İtfaiye, Olaylar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Konteyner Ofis Yangını - Son Dakika

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