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Malatya'da konteynerde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Malatya'da konteynerde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya\'da konteynerde yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan MALET-2 konteyner kentte gece yarısı çıkan yangında bir kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2024 00:17  Güncelleme: 00:18
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde konteynerde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Gece yarısı Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET-2 konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgede görevli personelin ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında bir kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İHA

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