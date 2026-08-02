Malatya’da korkutan yangın: 2 ahır ile bir evin çatısı yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan yangında 2 ahır ile bir evin çatısı yanarken, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bir ev ve eklentilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Darende Belediyesi'ne ait su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Darende Belediyesi'nin tüm ekiplerini seferber ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır ile bir evin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde çıkan yangının ev ve eklentilerini etkilediğini belirterek, "Hava desteği dahil tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Olay yerine intikal etmek üzere yoldayım. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.