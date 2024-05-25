Malatya'da Lüks Cip Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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Malatya'da Lüks Cip Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti

Malatya\'da Lüks Cip Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti

Malatya-Elazığ Karayolu Kıyıcak mevkiinde seyir halinde olan 23 ADZ 348 plakalı BMW marka lüks cip, aniden alev aldı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

25.05.2024 13:59
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Malatya'da çevreyolunda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Malatya- Elazığ Karayolu Kıyıcak mevkiinde yaşanan olayda sürücü ismi öğrenilemeyen 23 ADZ 348 plakalı BMW marka cip, seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ilk müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürürken, geriye ise tamamen küle dönmüş bir araç kaldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iskeleti tek kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Lüks Cip Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika

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