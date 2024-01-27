Malatya\'da Makas Kıran Tırın Sürücüsü Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkiinde makas kıran tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Necati Cicibaş idaresindeki 10 VP 850 plakalı tır, Kelhalil mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya düşerek makas kırdı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA