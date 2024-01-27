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Malatya'da Makas Kıran Tırın Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Makas Kıran Tırın Sürücüsü Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kelhalil mevkiinde meydana gelen kazada, makas kıran bir tırın sürücüsü yaralandı. Tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya\'da Makas Kıran Tırın Sürücüsü Yaralandı
27.01.2024 - 19:16,
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkiinde makas kıran tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Necati Cicibaş idaresindeki 10 VP 850 plakalı tır, Kelhalil mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya düşerek makas kırdı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Makas Kıran Tırın Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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