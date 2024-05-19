Malatya'da Metruk Evde Yangın ve Patlama Paniği - Son Dakika
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Malatya'da Metruk Evde Yangın ve Patlama Paniği

Malatya\'da Metruk Evde Yangın ve Patlama Paniği

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, peş peşe gelen patlama sesleriyle paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

19.05.2024 22:14
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Peş peşe meydana gelen patlamalar paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bağdatlı Sokak'ta bulunan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte peş peşe gelen patlama sesleri paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, yaralanan olmaz iken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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