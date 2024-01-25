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Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremde çocuk yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremde çocuk yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir çocuk, evin balkonundan atlayarak yaralandı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, deprem nedeniyle kent genelinde panik ve korku yaşandığı ve bazı vatandaşların hastanelere başvurduğu bildirildi.

Malatya\'da meydana gelen 5.2\'lik depremde çocuk yaralandı
25.01.2024 - 18:27,  Güncelleme: 18:29
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2'lik depremde panikleyerek evin balkondan atlayan çocuk yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk panikleyerek balkondan aşığı atladı.

Hafif şekilde yaralanan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kent genelinde panik ve korku sonucu çeşitli hastanelere başvuran bazı vatandaşların da olduğu bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremde çocuk yaralandı - Son Dakika


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