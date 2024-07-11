Malatya\'da meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

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Malatya'da, meyana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde meydana gelen ilk kazada, kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.G. (24) idaresindeki 35 AL 1087 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aynı yöne seyrederken aniden karşı şeride geçen bir araca çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte P.S. (20) M.G. (23) R.G. (23) S.G. (46) R.G. (24) ve Y.G. (2) yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde saat : 19.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Yazıhan yönüne seyreden H.E. (34) 44 EP 306 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA