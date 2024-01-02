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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi, Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen diğer kazada ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
02.01.2024 - 20:22,
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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.

Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kaza da ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İHA
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