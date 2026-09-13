Malatya'da minibüs kontrolden çıkıp ağaca çarptı, motoru yola savruldu - Son Dakika
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Malatya'da minibüs kontrolden çıkıp ağaca çarptı, motoru yola savruldu

Malatya\'da minibüs kontrolden çıkıp ağaca çarptı, motoru yola savruldu
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Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru yola savrulurken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motoru yola savruldu.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Özsan Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca istikametinden gelen 44 FV 642 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada aracın motoru yola fırlarken sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da minibüs kontrolden çıkıp ağaca çarptı, motoru yola savruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da minibüs kontrolden çıkıp ağaca çarptı, motoru yola savruldu - Son Dakika
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