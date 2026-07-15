Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesinde yangın - Son Dakika
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Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesinde yangın

Malatya\'da MOTAŞ bakım atölyesinde yangın
15.07.2026 21:26  Güncelleme: 21:28
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Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait MOTAŞ bakım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 3 otobüs, 1 forklift ve 2 araç maddi hasar aldı. Can kaybı yaşanmadı.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'ne (MOTAŞ) ait bakım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 araç zarar gördü.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkiinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ) bakım atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otobüs, 1 forklift ve personellere ait olduğu belirtilen park halindeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Yangının ardından olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Er, yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "3 MOTAŞ otobüsü, 1 forklift ile bakım atölyesindeki çeşitli malzemeler yangında zarar gördü. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı" dedi

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Belediye, 3. Sayfa, Malatya, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesinde yangın - Son Dakika

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