Malatya'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Malatya\'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bisiklet sürücüsü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 21:05
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Malatya'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, SAAT 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan E.U.D. idaresindeki 02 ADU 271 plakalı motosiklet ile Ş.Y.'in kullandığı bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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