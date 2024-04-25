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Malatya'da motosiklet ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, SAAT 20.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan E.U.D. idaresindeki 02 ADU 271 plakalı motosiklet ile Ş.Y.'in kullandığı bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücülerle birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA