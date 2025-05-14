Malatya'da Motosiklet-Kamyon Kazası

Malatya'da motosikletle kamyonun çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan S. idaresindeki 44 ACM 922 plakalı kamyon, D850 karayolunun 38. kilometresinde U dönüşü yapmak isterken, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyreden Barış G.'nin kullandığı 44 AHL 134 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, adli incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.