Malatya\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Malatya'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 motokurye yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden H.D.'nin (25) kullandığı 44 AFC 237 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motokurye H.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA