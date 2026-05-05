Malatya\'da Narkotik Operasyonu

Malatya'da narkotik ekipleri tarafından otogarda yapılan aramada 2 bin 970 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MAŞTİ Otogarı'nda yürütülen çalışmalarda, şüpheli bir şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 970 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA