Malatya\'da Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışmalar sonucunda belirlenen 7 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 623 gram sentetik kannabinoid, 156 adet sentetik ecza hap, 7 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 25 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
