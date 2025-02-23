Malatya\'da Okul Güvenliği Denetimleri

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Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 198 şahıs ve 92 araç sorgulanırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Malatya genelinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve yurt çevrelerinde kapsamlı güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller yapılarak suç işlenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 27 şahıs ve 9 araç sorgulanırken öğrenci yurtları çevresinde ise 171 şahıs ve 83 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 4 araca cezai işlem uygulanırken yine öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde de kurallara uymayan 5 sürücüye ceza kesildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada öğrencilerin güvenliğini sağlamak için benzer denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MALATYA