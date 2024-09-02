Malatya\'da Okul Servislerine Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

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Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler okulların birinci sınıflara açılması ile birlikte okul servislerini denetledi, sürücü ve öğrencileri bilgilendirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi adına okul servis araçlarının denetlendiği belirtilerek servis sürücülerine, rehber personeline, okul idarecilerine ve öğrencilere ise bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceği olan okul çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri nedeniyle özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulmaları ve korunmaları, okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması. Okul, kampüs yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, okul servis aracı sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karşılaşabileceği trafik kazalarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, okul servis araçlarının kontrolü yapılmış, servis sürücülerine, rehber personeline, okul idarecilerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA