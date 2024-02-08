Malatya\'da Okul ve İşyeri Hırsızları Yakalandı

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Malatya'da okul ile işyerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı izlenen kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde bulunan bir okul ile iş yelerine giren 2 zanlı çeşitli malzemeler çalarak olay yerinden ayrıldı. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İzlenen 32 saatlik kamera görüntülerinin ardından kimlikleri belirlenen B.Ö.(36) ile U.Ö.(32) yakalanarak gözaltına alındı.

Zanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet PC kasası,1 adet monitör,1 adet yazıcı, 3 adet kamera ve kameraya ait kayıt cihazı,4 adet hoparlör,1 adet hilti 1 adet matkap ve derslerde kullanılan muhtelif elektronik ve eğitim araç gereçleri ele geçirildi.

İki zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA