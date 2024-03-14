Malatya\'da Organize Hırsızlık Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

Malatya'da, organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde muhtelif zamanlarda ikamet ve işyerlerinde gerçekleşen organize hırsızlık olayları sonrası çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, zanlıların sosyal medya programları ve internet tabanlı iletişim programlarından üzerinde iletişim kurdukları, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bina içerisinde ise telsiz ile haberleştikleri tespit edildi. 60 gün süren teknik takip sonrası zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1.5 Milyon TL olan çalıntı çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'sine adli kontrol şartı uygulanırken, 6 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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