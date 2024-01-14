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Malatya'da otobüs kazası: 25 yaşındaki şahıs yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otobüs kazası: 25 yaşındaki şahıs yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 25 yaşındaki bir şahıs otobüse binmeye çalışırken çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da otobüs kazası: 25 yaşındaki şahıs yaralandı
14.01.2024 - 17:36,
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Malatya'da 25 yaşındaki bir şahıs binmeye çalıştığı otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakverdi sokak üzerinde binmek için otobüs bekleyen 25 yaşındaki H.K.'ya kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada H.K. yaralanırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.K. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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