Malatya\'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Malatya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Malatya kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muşyolu Seyahat'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale etti. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Malatya Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden bir yolcu otobüsünün Doğanşehir ilçesi sınırlarında kaza yaptığının öğrenilmesi üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve ambulanslar, AFAD ve itfaiye teşkilatımız ve diğer ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir.

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verildi. - MALATYA