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Malatya'da Otomobil Drenaj Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Drenaj Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Otomobil Drenaj Kanalına Düştü: 3 Yaralı
21.01.2024 - 19:19,
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen O.K. (38) idaresindeki 34 JA 9441 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak drenaj kanalına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.K. (32), K.K. (62) ve Ç.A. (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Drenaj Kanalına Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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