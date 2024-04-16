Malatya'da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 22 yaralı
MALATYA - Malatya'da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Kaza, 06.30 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.E.M. idaresindeki 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş almak isteyen Cihan M. yönetimindeki 34 VT 1689 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 19 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.M.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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