Malatya\'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

3.Sayfa

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Tarık Tolu idaresindeki 34 RL 5559 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi yol kavşağında U dönüşü yapmak isteyen Hasan Gençer idaresindeki 44 AJ 660 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Tarık T., Hasan G. ile yolcu olarak bulunan Yunus D., Hatice A., Hakan M. ve Serhat Ç. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA