Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Bayram Akdağ idaresindeki 27 R 7891 plakalı otomobil, Savaklı köyü mevkiinde Güvenç Kılınç idaresindeki 44 BZ 493 plakalı kamyonla çarpıştı. Yaşanan kazada otomobildeki sürücü Bayram Akdağ ile Mehbare Mutlu, Cemile Gürcü, Şerefnur Akdağ, İsmet Umut Mutlu ve Gülten Durdu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MALATYA