Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Malatya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

17.08.2024 00:45
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ali Çay idaresindeki 34 BB 1279 plakalı otomobil sürücüsü Kelhalil mevkiine geldiğinde aynı istikamette önünde seyreden Mustafa Tapar idaresindeki 44 HG 163 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Tapar yararlandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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