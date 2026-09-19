Malatya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Adıyaman karayolunda Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde saat 16.30 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı Toyota marka otomobil ile A.Ş. (23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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