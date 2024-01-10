 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Otomobil Köprüden Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Otomobil Köprüden Uçtu: 4 Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Otomobil Köprüden Uçtu: 4 Yaralı
10.01.2024 - 09:15,
Abone Ol

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon caddesi üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Hekimhan, İtfaiye, Malatya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobil Köprüden Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:27:48. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Köprüden Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement