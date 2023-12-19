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Malatya'da otomobil servis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil servis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil, çarptığı servis aracına ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da otomobil servis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı
19.12.2023 - 14:15,  Güncelleme: 14:17
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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı servis aracına ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu sanayi alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.U.Ç. (26) idaresindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak çarptığı, aynı yöne ilerleyen H.A. yönetimindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.Ç. (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil servis aracına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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