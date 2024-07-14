Malatya\'da otomobil su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikameti 70. kilometresinde Metin L. idaresindeki 80 ADM 365 plakalı otomobilin sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Metin L. ile birlikte yolcu olarak bulunan Fatma L. ve Halil Enes L. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA