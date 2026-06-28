Park halindeki otomobile giren yılan paniğe neden oldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bahçe içerisinde park halinde bulunan bir otomobile giren yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki kayısı bahçesinde çalışma yapan bir aile, park halindeki otomobillerine yılanın girdiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. - MALATYA