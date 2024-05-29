Malatya'da Polis Memuruna Saldıran Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Polis Memuruna Saldıran Şahıslar Gözaltına Alındı

Malatya\'da Polis Memuruna Saldıran Şahıslar Gözaltına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde denetim sırasında polis memuruna mukavemet göstererek saldıran otomobil sürücüsü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve zanlılar polis merkezine götürüldü.

29.05.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da denetim sırasında polis memuruna mukavemet göstererek saldıran otomobil sürücüsü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Olay, 10,15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kömür Terzi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kepçeciler durağı mevkiinde denetim yapan ekipler 44 EN 646 plakalı aracı durdurarak sürücüden ehliyetini istedi. Ehliyetini göstermek istemeyen sürücü ile beraberindeki şahıs tartıştıkları polis memuruna mukavemette bulunarak saldırdı. Ekiplerin takviye anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken araç sürücüsü ile beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Polis Memuruna Saldıran Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Polis Memuruna Saldıran Şahıslar Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement