Malatya\'da polise kılıçla saldıran İ.K., 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası aldı

Malatya'da hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan ve yakalanmak için konteynerine gelen polis memuruna kılıçla saldırarak ağır yaralayan İ.K., yargılandığı davada toplam 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "hırsızlık" suçundan aranan İ.K.'yi yakalamak amacıyla ikamet ettiği MALET-2 Konteyner Kent'e gitmesiyle meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerine direnen ve hakarette bulunan İ.K., konteynerde bulunan kılıçla polislere saldırdı. Saldırı sırasında polis memuru E.D., başı, kolu ve sırt bölgesine aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İ.K. ise polis ekiplerinden birinin bacağına ateş etmesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen İ.K., Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda İ.K.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, İ.K.'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, yasa dışı bıçak bulundurmaktan 6 ay, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün ve görevli memura direnme ve mukavemette bulunma suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca İ.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.