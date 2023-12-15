Malatya\'da sahte hesaplarla dolandırıcılık

Malatya'da, sahte hesaplarla sosyal medya üzerinden konteyner satışı yaparak depremzede vatandaşları dolandırmaya çalışan 2 zanlıdan biri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bazı vatandaşların sosyal medya üzerinde konteyner satışı yapan kişiler tarafından mağdur edildiklerini belirtmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, zanlılardan biri Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramalarda, 12 adet kredi kartı, 5, adet hard disk, 2, adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yurtdışında bulunduğu belirlenen zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - MALATYA