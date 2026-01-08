Malatya\'da şantiyede çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendi

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralanırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının yol açtığı zarar gündüz saatlerinde görüntülendi.

Malatya'da dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi'nde bulunan bir şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının hızla yayılmasıyla beraber çok sayıda prefabrik yapı küle dönerken geriye demir yığınları kaldı. Yangının yol açtığı zarar ise gündüz saatlerinde görüntülendi.

"3 işçiyi biz kurtardık"

Yangında büyük panik yaşandığını kaydederek yüksek ısı nedeniyle iş yerinin camlarının patladığını belirten esnaf Salih Bayer, "Gündüz elektrik yoktu. Elektrik saat 15.10'da geldi. 15.15'de ise üst kısımdan alev almaya başladı. 5 dakikanın içinde oraların hepsini sardı. 3 işçiyi biz kurtardık. Buradaki tüm araçların çıkartıp, yolu açıp itfaiye, ambulans, polisi çağırdık. Alev bir anda çok büyüdü, hepsini sardı. Bize de zararı çok, camlarımızın hepsi kırıldı. Ne şirket sahipleri ne de başka kimse gelmedi. İş yerimizde, üst kattaki dershane camlar hep patlak" dedi.

"Yangından dolayı zararım çok büyük"

Kent merkezindeki şantiyelerin işlerini olumsuz etkilediğini belirten bir başka esnaf Nusret Bayer ise, "Bir senedir doğru dürüst bir müşterimiz içeri girmiyor. Mağduriyetimiz çok büyük. O kadar inşaat yapılıyor. Onlardan bir zarar görmedik. Sadece bu konteynerlerden dolayı çok zarar gördük. Yangından dolayı zararım çok büyük. Belediye başkanından, valimizden gelip bu zararı görmelerini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA