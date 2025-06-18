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Kazı çalışmaları sırasında top mermisi bulundu

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Kazı çalışmaları sırasında top mermisi bulundu
18.06.2025 20:16
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Kazı çalışmaları sırasında top mermisi bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi, mühimmat muhafaza altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu.

KAZI SIRASINDA MÜHİMMAT BULUNDU

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yürüten bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altında mühimmata rastladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TOP MERMİSİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı. Top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat, uzman ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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