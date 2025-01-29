Malatya'da Şantiyede Yangın: 4 İşçi Yaralı

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Malatya'da inşaat işçilerin kaldığı şantiyede yangın: 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da, bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında etkilenen 4 işçi yaralandı.

Olay, 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangında 5 konteyner etkilenirken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, işçilerden M.E.Ç., E.Ö., Ö.Y. ve D.E. yaralandı.

Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.