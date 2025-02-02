Malatya\'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Darende Akova Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA