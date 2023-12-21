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Malatya'da Jandarma Operasyonunda 20 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Jandarma Operasyonunda 20 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Malatya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya\'da Jandarma Operasyonunda 20 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
21.12.2023 - 09:55,
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Malatya'da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesinde üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Jandarma Operasyonunda 20 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika


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